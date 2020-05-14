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4 إرشادات مهمة لاستخدام الميكروويف
منها عدم استخدام الأواني المعدنية
متابعات الخليج 365 - الرياض
قدم الدفاع المدني 4 إرشادات مهمة لاستخدام الميكروويف في المطبخ.
وشدد المدني عبر حسابه بموقع تويتر على ضرورة قراءة تعليمات الشركة المنتجة بشأن استخدام الميكروويف، مع ضرورة إبعاد الأطفال عنه وعدم العبث به.
وأكد المدني ضرورة التعرف على قدرة الميكروويف الكهربائية لضبطه للطهي أو التسخين، وعدم استخدام الأواني المعدنية أو ورق القصدير.
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