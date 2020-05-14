محمد بن مسعود - الدمام - 14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441 02:09 PM شمل القرار 39 من 47 مقاطعة للموازنة بين الضرر ومكافحة كورونا عدا طوكيو وأوساكا.. رفع حالة الطوارئ في معظم أنحاء اليابان عدا طوكيو وأوساكا.. رفع حالة الطوارئ في معظم أنحاء اليابان رفعت الحكومة اليابانية حالة الطوارئ في 39 مقاطعة يابانية، فيما أبقت القيود على طوكيو وأوساكا.

وأوضح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن حالة الطوارئ في أنحاء كبيرة من البلاد رفعت اليوم، لكن القيود ستظل سارية في طوكيو وأوساكا، أكبر مركزين حضريين، لحين احتواء تفشي فيروس كورونا بدرجة كافية.

وأشار إلى رفع حالة الطوارئ في 39 من 47 مقاطعة يابانية؛ للموازنة بين الضرر الذي لحق بالاقتصاد جراء حالة الإغلاق العام المطولة وجهود الحد من انتشار الفيروس. الكلمات المفتاحية ، عدا طوكيو وأوساكا.. رفع حالة الطوارئ في معظم أنحاء اليابان ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عدا طوكيو وأوساكا.. رفع حالة الطوارئ في معظم أنحاء اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.