محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي المصابين 886 واستقرار الوفيات عند 26 حالة سجّلت وزارة الصحة اللبنانية 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد. وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه تم تسجيل 8 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح مجموع الإصابات 886 إصابة، بينما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، وبقي العدد التراكمي مستقراً عند 26 حالة.فيروس كورونا الجديد 14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441 02:06 PM Advertisements إجمالي المصابين 886 واستقرار الوفيات عند 26 حالة لبنان تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" دون وفيات لبنان تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" دون وفيات سجّلت وزارة الصحة اللبنانية 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد. وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه تم تسجيل 8 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح مجموع الإصابات 886 إصابة، بينما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، وبقي العدد التراكمي مستقراً عند 26 حالة. الكلمات المفتاحية ، لبنان تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" دون وفيات ،

المصدر : الخليج 365

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