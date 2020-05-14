- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد، عن البرامج المتاحة للقبول في المرحلة الثانية للعام الجامعي القادم 1442هـ في عدد من التخصصات مدفوعة الرسوم وغير المدفوعة، في المراحل الثلاث (الدبلوم العالي - الماجستير - الدكتوراه).
وأوضح عميد عمادة الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع، أن البوابة الإلكترونية للقبول ستكون متاحة لاستقبال الطلبات ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 10–10– 1441هـ وحتى مساء يوم الثلاثاء الموافق 24– 10– 1441هـ.
وأشار "آل فائع" إلى أن التقديم على البرامج المدفوعة الرسوم مُتاح للسعوديين، وللمقيمين غير السعوديين، بدون شرط الحصول على منحة رسمية، داعياً الراغبين والراغبات في الاطلاع على البرامج والشروط وإجراءات التقديم إلى الدخول على الرابط: https://www.kku.edu.sa/ar/node/100181جامعة الملك خالد
14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441 01:56 PM
بعدد من التخصصات مدفوعة الرسوم وغيرها ومراحل الدبلوم والماجستير والدكتوراه
أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد، عن البرامج المتاحة للقبول في المرحلة الثانية للعام الجامعي القادم 1442هـ في عدد من التخصصات مدفوعة الرسوم وغير المدفوعة، في المراحل الثلاث (الدبلوم العالي - الماجستير - الدكتوراه).
وأوضح عميد عمادة الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع، أن البوابة الإلكترونية للقبول ستكون متاحة لاستقبال الطلبات ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 10–10– 1441هـ وحتى مساء يوم الثلاثاء الموافق 24– 10– 1441هـ.
وأشار "آل فائع" إلى أن التقديم على البرامج المدفوعة الرسوم مُتاح للسعوديين، وللمقيمين غير السعوديين، بدون شرط الحصول على منحة رسمية، داعياً الراغبين والراغبات في الاطلاع على البرامج والشروط وإجراءات التقديم إلى الدخول على الرابط: https://www.kku.edu.sa/ar/node/100181
، إعلان مواعيد القبول ببرامج الدراسات العليا للمرحلة الثانية بجامعة الملك خالد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر إعلان مواعيد القبول ببرامج الدراسات العليا للمرحلة الثانية بجامعة الملك خالد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.