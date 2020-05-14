، الإمارات.. 698 حالة إصابة جديدة بكورونا وحالتيْ وفاة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أجرت أكثر من 37 ألف فحص على فئات مختلفة.. وشفاء 407

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عن إجرائها أكثر من 37 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي؛ تماشيًا مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة؛ بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والمخالطين لهم وعزلهم.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص، وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة، في الكشف عن 698 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة؛ وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 21.084 حالة.

وأعلنت الوزارة وفق وكالة الأنباء الإماراتية عن حالتيْ وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 208 حالات.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 407 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 6.930 حالة.الإمارات فيروس كورونا الجديد