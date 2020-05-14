، جامعة الملك فيصل تحصد 3 اعتمادات أكاديمية كاملة من "تقويم التعلم" ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت جامعة الملك فيصل عن حصولها على الاعتماد الأكاديمي الكامل ولمدة سبع سنوات من هيئة تقويم التعليم والتدريب في برنامج الحاسب ونظم المعلومات بكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات، وبرنامج دكتور صيدلي بكلية الصيدلة الإكلينيكية، وبرنامج الأحياء بكلية العلوم.
وأوضح مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أن هذا الإنجاز النوعي يأتي في إطار الجهود الكبيرة التي بُذلت لتحقيق رؤية الجامعة المتطلعة إلى أن تكون مؤسسة حيوية محفزة لإثراء المستقبل، وتنمية القدرات البشرية المنافسة، وبما يحقق مستهدفات خطتها الاستراتيجية 2020 – 2024، الساعية إلى تحقيق الريادة والتميز في برامجها الأكاديمية، وتطويرها للوصول بها إلى أعلى معايير الجودة التعليمية، التي تعزز تنافسية مخرجات الجامعة، وتساعد في رفع مستوى ثقة طلبة هذه البرامج، ودعم كفاءتهم العلمية في المجالات الوظيفية بعد التخرج، وتشكل أحد ركائز رؤية المملكة 2030 والمتمثلة بمواءمة مخرجات البرامج الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل.
وشكر "العوهلي" فريق هيئة التقويم والتدريب على جهودهم ومتابعتهم، مهنئاً الكليات، والأقسام الحاصلة على هذا الإنجاز الأكاديمي، ومثمناً لفريق العمل في الكليات، والوكالات والعمادة المختصة ما بذلوه من جهود تنسيقية مشتركة، ومؤكداً أن خطوات اعتماد الجامعة لبرامجها سيسهم بإذن الله تعالى في مزيد من تحسين مستويات الجودة الأكاديمية والبحثية، وتميز خريجي الجامعة، والاستثمار الأمثل لموارد الجامعة في خدمة التعليم والتعلم والبحث العلمي والشراكة المجتمعية في وطننا العزيز.جامعة الملك فيصل
14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441 01:44 PM
لمدة 7 سنوات لبرامج الحاسب ونظم المعلومات وصيدلي والأحياء
أعلنت جامعة الملك فيصل عن حصولها على الاعتماد الأكاديمي الكامل ولمدة سبع سنوات من هيئة تقويم التعليم والتدريب في برنامج الحاسب ونظم المعلومات بكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات، وبرنامج دكتور صيدلي بكلية الصيدلة الإكلينيكية، وبرنامج الأحياء بكلية العلوم.
وأوضح مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أن هذا الإنجاز النوعي يأتي في إطار الجهود الكبيرة التي بُذلت لتحقيق رؤية الجامعة المتطلعة إلى أن تكون مؤسسة حيوية محفزة لإثراء المستقبل، وتنمية القدرات البشرية المنافسة، وبما يحقق مستهدفات خطتها الاستراتيجية 2020 – 2024، الساعية إلى تحقيق الريادة والتميز في برامجها الأكاديمية، وتطويرها للوصول بها إلى أعلى معايير الجودة التعليمية، التي تعزز تنافسية مخرجات الجامعة، وتساعد في رفع مستوى ثقة طلبة هذه البرامج، ودعم كفاءتهم العلمية في المجالات الوظيفية بعد التخرج، وتشكل أحد ركائز رؤية المملكة 2030 والمتمثلة بمواءمة مخرجات البرامج الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل.
وشكر "العوهلي" فريق هيئة التقويم والتدريب على جهودهم ومتابعتهم، مهنئاً الكليات، والأقسام الحاصلة على هذا الإنجاز الأكاديمي، ومثمناً لفريق العمل في الكليات، والوكالات والعمادة المختصة ما بذلوه من جهود تنسيقية مشتركة، ومؤكداً أن خطوات اعتماد الجامعة لبرامجها سيسهم بإذن الله تعالى في مزيد من تحسين مستويات الجودة الأكاديمية والبحثية، وتميز خريجي الجامعة، والاستثمار الأمثل لموارد الجامعة في خدمة التعليم والتعلم والبحث العلمي والشراكة المجتمعية في وطننا العزيز.
، جامعة الملك فيصل تحصد 3 اعتمادات أكاديمية كاملة من "تقويم التعلم" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الملك فيصل تحصد 3 اعتمادات أكاديمية كاملة من "تقويم التعلم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.