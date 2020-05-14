شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. إغلاق مسلخ عشوائي تديره عمالة وافدة بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): تمكنت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية من ضبط مسلخ عشوائي في أحد أحواش منطقة المقنعة خارج النطاق العمراني . تمكنت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية من ضبط مسلخ عشوائي في أحد أحواش منطقة المقنعة خارج النطاق العمراني . وأكدت مصادر أن المسلخ تديره عمالة وافدة حيث تقوم بالذبح خارج المسالخ التي تعتمدها الأمانة مع الإفتقار لأي إشتراطات صحية أو فحص بيطري مما يعرض الأهالي للإصابة بالأمراض. Advertisements وفور ورود بلاغ بالمسلخ توجهت فرقة البلدية التي اتخذت اللازم حيال المخالفين وأغلقت المسلخ وفقاً للقواعد النظامية .

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