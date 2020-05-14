شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. الصحة بالرياض وجدة تقدم الهدايا لضيوف المحاجر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قدمت "صحة الرياض" و"صحة جدة" والتجمع الأول بالمنطقة الشرقية، هدايا لضيوف المحاجر الصحية، التي خصصتها وتشرف عليها للعائدين من الدول الموبوءة والمخالطين والحالات المشتبه باصابتهم بالوباء وذلك بمناسبة خروجهم.

وقدمت الصحة هذه الهدايا مُرفَقًا بها كروت تهنئة خاصة من وزارة الصحة، لكل النزلاء ممن تمت استضافتهم في المحاجر الصحية بالمنطقة للعائدين من الدول الموبوءة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذه الهدايا، إدخال السرور والابتسامة على كل الضيوف، وتقديرًا لتعاونهم من الفِرَق الطبية، والتزامهم بالتوجيهات والتعليمات خلال فترة تواجدهم بالمحاجر.

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