شكرا لمتابعة خبر عن تسليم 21 طفلا يتيمًا لأسر حاضنة داخل المملكة منذ جائحة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت جمعية الوداد لرعاية الأيتام عن أعداد الأطفال الأيتام الذين تم تسليمهم إلى الأسر داخل المملكة منذ بدء جائحة كورونا.

وأوضحت الجمعية أنه تم تسليم 21 طفلا لعدة أسر، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأكدت الجمعية أنه تم مراعاة تحقق شروط الاحتضان بالإضافة لتطبيق الإجراءات اللاحترازية في عملية تسليم الأطفال للأسر.

ونوه بأنه تم تسليم 550 طفلا إلى أسر حاضنة في المملكة، كما تقوم الجمعية بمساعدة هذه الأسر على حل أى عقبات أو مشاكل تواجهها.