شكرا لمتابعة خبر عن اكتشاف "عمل سحري" في مستشفى الولادة والأطفال بالأحساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):

كشفت مصادر اليوم الخميس عن تعامل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع "عمل سحري " في مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة الأحساء .

وأكدت أن فريق من الهيئة حضر مع الجهات الأمنية بعد ورود معلومات محددة عن عمل سحري تم الحصول عليه .

ووسط حالة من الإستنفار قام فريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإبطال العمل المشين ، مؤكدة على اقتراف الساحر إثم عظيم يعاقب عليه في الدنيا والآخرة .