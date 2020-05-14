شكرا لمتابعة خبر عن اكتشاف "عمل سحري" في مستشفى الولادة والأطفال بالأحساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):كشفت مصادر اليوم الخميس عن تعامل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع "عمل سحري " في مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة الأحساء .
وأكدت أن فريق من الهيئة حضر مع الجهات الأمنية بعد ورود معلومات محددة عن عمل سحري تم الحصول عليه .
ووسط حالة من الإستنفار قام فريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإبطال العمل المشين ، مؤكدة على اقتراف الساحر إثم عظيم يعاقب عليه في الدنيا والآخرة .
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