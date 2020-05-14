شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. مغادرة أولى رحلات المواطنين الراغبين في العودة من أستراليا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بشأن تسهيل عودة المواطنين الراغبين من الخارج إلى المملكة، وبمتابعة من سمو وزير الخارجية غادرت الدفعة الأولى من أستراليا صباح اليوم متوجهة إلى مطار الملك فهد الدولي في الدمام.

وكان في وداعهم بمطار سيدني الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا مساعد بن إبراهيم السليم، والقنصل العام للمملكة في سيدني سلمان بن هزاع المطيري وعدد من أعضاء السفارة.

وبهذه المناسبة رفع السفير السليم في تصريح له، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - على دعمهما غير المحدود للمواطن في الداخل والخارج وتسخير الإمكانات اللازمة في ظل هذه الظروف الصعبة لضمان سلامتهم وتسهيل عودتهم.

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كما قدم شكره لسمو وزير الخارجية على متابعته المستمرة لسير الإجراءات؛ التي سبقها توفير جميع الخدمات والتسهيلات لهم لضمان عودتهم لأرض الوطن محفوفين بكل رعاية واهتمام.

من جانبهم عبر عدد من المواطنين المغادرين عن شكرهم وامتنانهم للقيادة الحكيمة – أيدها الله - ولسفارة المملكة لدى أستراليا على ما قدمته من تسهيلات في سبيل تأمين عودتهم، والحرص على سلامتهم في ظل تفشي جائحة كورونا.