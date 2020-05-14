شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طبيب مختص: "كورونا" يشبه الإنفلونزا الموسمية ويجب عودة الحياة لطبيعتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

طالب استشاري الأمراض المعدية " عبد الله الحقيل " بعودة الحياة إلى طبيعتها مؤكداً أن "كورونا" يشبه الإنفلونزا الموسمية ، ولا يجب إخضاع الجميع للحجر المنزلي إلا الحالات الخاصة ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة .

وقال "الحقيل " في مداخلة هاتفية على قناة "العربية " : في البداية كان المرض غامض كلياً فكان الحجر مطلب ضروري أما الآن فقد علمنا عنه الكثير من المعلوومات مثل كيفية انتشاره واعراضه ومضاعفاته لذلك يجب أن نتجمل ونتخذ قرارات جريئة ونعود للحياة الطبيعية .

وأشار إلى أن نسبة الوفيات بالمرض 1% ،مؤكداً أنه بغض النظر عن الإقتصاد فإن الحجر الصحي له آثار نفسية مدمرة ويسبب امراض اخرى كالسمنة والتدخين وعدم ممارسة الرياضة وضعف القلب وغيرها .

ودعا "الحقيل" إلى فتح الرحلات الداخلية والرحلات الخارجية وعودة الحياه كما كانت قبل ظهور الفيروس .