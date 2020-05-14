شكرا لمتابعة خبر عن جامعة الملك خالد تعلن مواعيد القبول في برامج الدراسات العليا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد عن البرامج المتاحة للقبول في المرحلة الثانية للعام الجامعي القادم 1442هـ في عدد من التخصصات المدفوعة الرسوم وغير المدفوعة، في المراحل الثلاث "الدبلوم العالي - الماجستير - الدكتوراه".

وأوضح عميد عمادة الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع أن البوابة الإلكترونية للقبول ستكون متاحة لاستقبال الطلبات اعتبارًا من صباح يوم الثلاثاء 10 / 10/ 1441هـ وحتى مساء يوم الثلاثاء 24/ 10 / 1441هـ .

وأشار آل فائع إلى أن التقديم على البرامج المدفوعة الرسوم مُتاح للسعوديين، وللمقيمين غير السعوديين، بدون شرط الحصول على منحة رسمية، داعيًا الراغبين والراغبات في الاطلاع على البرامج والشروط وإجراءات التقديم إلى الدخول على الرابط: هنا.