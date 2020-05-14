استمرار جرائم الاحتلال يتصدر عناوين الصحف العربية الصادرة اليوم

تصدر خبر استمرار جرائم الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، عناوين الصحف العربية في الشأن الفلسطيني الصادرة اليوم الخميس.

اليوم السابع المصرية:

"فتح" تنظم وقفة احتجاجية رفضا لقرار الاستيلاء على أراضي الحرم الإبراهيمي

الوفد المصرية:

المواطنون الفلسطينيون يشكلون 49.7% من السكان المقيمين في فلسطين التاريخية

الدستور الاردنية:

الفلسطينيون يشكلون 49.7% من السكان المقيمين في فلسطين التاريخية

استشهاد فتى في مخيم الفوار والاحتلال يواصل حصار يعبد

تشرين السورية:

الاحتلال يعتقل سبعة فلسطينيين في الضفة

الرئيس عباس في ذكرى النكبة : متمسكون بحقوقنا وصامدون في مواجهة الاحتلال

إصابة عشرات الفلسطينيين باعتداء الاحتلال عليهم في يعبد

عشراوي: جرائم الاحتلال بحق الأطفال انتهاك صارخ للقانون الدولي

استشهاد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الخليل

قوات الاحتلال تقتحم قلقيلية

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البيان الاماراتية:

عشية ذكرى النكبة.. شهيد وجرحى في الخليل

عمان العمانية:

شهيد بالخليل والاحتلال يواصل حصار يعبد في جنين

الخليج الاماراتية:

استشهاد فلسطيني.. والاحتلال يستبيح يعبد

الشروق الجزائرية:

عدد الفلسطينيين تضاعف تسع مرات منذ 1948

استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال

الراية القطرية:

13.4 مليون فلسطيني حول العالم

الشرق الاوسط السعودية:

الفلسطينيون تضاعفوا 9 مرات منذ النكبة

أكثر من نصفهم يقيمون في فلسطين التاريخية