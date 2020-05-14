استمرار جرائم الاحتلال يتصدر عناوين الصحف العربية الصادرة اليوم

تصدر خبر استمرار جرائم الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، عناوين الصحف العربية في الشأن الفلسطيني الصادرة اليوم الخميس.
اليوم السابع المصرية:
"فتح" تنظم وقفة احتجاجية رفضا لقرار الاستيلاء على أراضي الحرم الإبراهيمي
الوفد المصرية:
المواطنون الفلسطينيون يشكلون 49.7% من السكان المقيمين في فلسطين التاريخية
الدستور الاردنية:
الفلسطينيون يشكلون 49.7% من السكان المقيمين في فلسطين التاريخية
استشهاد فتى في مخيم الفوار والاحتلال يواصل حصار يعبد
تشرين السورية:
الاحتلال يعتقل سبعة فلسطينيين في الضفة
الرئيس عباس في ذكرى النكبة : متمسكون بحقوقنا وصامدون في مواجهة الاحتلال
إصابة عشرات الفلسطينيين باعتداء الاحتلال عليهم في يعبد
عشراوي: جرائم الاحتلال بحق الأطفال انتهاك صارخ للقانون الدولي
استشهاد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الخليل
قوات الاحتلال تقتحم قلقيلية
البيان الاماراتية:
عشية ذكرى النكبة.. شهيد وجرحى في الخليل
عمان العمانية:
شهيد بالخليل والاحتلال يواصل حصار يعبد في جنين
الخليج الاماراتية:
استشهاد فلسطيني.. والاحتلال يستبيح يعبد
الشروق الجزائرية:
عدد الفلسطينيين تضاعف تسع مرات منذ 1948
استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال
الراية القطرية:
13.4 مليون فلسطيني حول العالم
الشرق الاوسط السعودية:
الفلسطينيون تضاعفوا 9 مرات منذ النكبة
أكثر من نصفهم يقيمون في فلسطين التاريخية