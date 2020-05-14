بسبب التقلبات الجوية.. «مدني مكة» يدعو للحيطة والحذر

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجةً لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، بحسب ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

‏‎وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أنّ الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية تودّي إلى جريان السيول وتساقط البرد، وذلك على كلٍّ من المحافظات التالية: الطائف، وميسان، وأضم، والخرمة، ورنية، وتربة، والمويه، والكامل، والعرضيات، اعتبارًا من يوم الخميس الموافق ٢١ / ٩ / ١٤٤١هـ إلى يوم الاثنين ٢٥/ ٩/ ١٤٤١هـ .

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كما تضمن الإنذار هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد على كلٍّ من المحافظات التالية: العاصمة المقدسة، وجدة، ورابغ، وخليص، اعتبارًا من يوم الخميس الموافق ٢١ / ٩ / ١٤٤١هـ إلى يوم الاثنين ٢٥/ ٩/ ١٤٤١هـ .

ودعا العقيد القرني إلى متابعة تقارير ‏‎الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تجنبًا للتعرُّض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينها.

‏‎وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، متمنّين السلامة للجميع.