هيئة «الغذاء والدواء» تحذر من منتجين للعناية بالشعر

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من منتجين للعناية بالشعر، لاحتوائهما على نسبة عالية من مادة «الفورمالدهيد»، وذكرت الهيئة في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنها حللت عينات من منتجات العناية بالشعر المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتجين على نسبة عالية من مادة الفورمالدهيد (Formaldehyde) تجاوزت الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية.

وأشارت الهيئة إلى أن التعرض لنسب عالية من تلك المادة قد يسبب مخاطر صحية للمستهلك، وأضافت أن المنتجين مصنّعان في ألمانيا من قِبل مصنع (Biometric Collagen)، ويحمل المنتج الأول اسم (Collagen Biometric Professional Split End Repairing Solution Phase 1) بتاريخ صلاحية 06/2025، أما المنتج الثاني فهو (Collagen Biometric Professional Split End Repairing Solution Phase 2) بتاريخ صلاحية 06/2025.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء أنها تتخذ الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق، ومنع دخولها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، ونصحت المستهلكين بعدم استخدام المنتجين، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منهما، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

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