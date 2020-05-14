الأحوال المدنية: إلغاء النماذج الورقية والصور الشخصية عند التقدم لتجديد «الهوية الوطنية»

قالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إنَّه تمَّ إلغاء النماذج الورقية والصور الشخصية عند التقدم لتجديد بطاقة الهوية الوطنية أو إصدار بدل تالف أو مفقود.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت «الأحوال المدنية»: أتاحت تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية للمواطنين عدم إحضار صورة شخصية أو تعبئة نموذج عند التقدم لتجديد بطاقة الهوية الوطنية أو إصدار بدل تالف أو مفقود.

وأشارت إلى أنَّ ذلك يكون خاصًا لمن كان له صورة وبصمة في سجله المدني.