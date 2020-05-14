تستمر عدة أيام.. «الحصيني» يتوقع حالة ماطرة على 10 مناطق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة مع حبات برد على عدة مناطق بالمملكة.

وقال الحصيني -عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر-: «حالة ممطرة -إن شاء الله- من اليوم الخميس41/9/21هـ متوقع أن تستمر عدة أيام على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والباحة وجازان وعسير ونجران وحائل وتبوك والقصيم وأقصى غرب منطقة الرياض».

وأضاف: «الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد والطائف وشرقه متوقع أن يكون مسرحًا لسحب سيلية بإذن الله».

من جانبها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الشرقية, أجزاء من تبوك، أجزاء من الحدود الشمالية، أجزاء من حائل، أجزاء من الرياض، أجزاء من المدينة المنورة، أجزاء من مكة المكرمة)، تمتد إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة. كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة والأجزاء من مناطق (الجوف, المدينة المنورة).

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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