مدير «قياس»: حذف 25% من محتوى مواد الاختبار التحصيلي تسهيلًا على الطلاب

قال المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، الدكتور عبد الله القاطعي، إنَّه سيتم حذف قرابة الـ 16 % من محتوى مواد الاختبار التحصيلي عن بُعد.

وأشار القاطعي، إلى أن الحذف في محتوى بعض المواد قد يصل لـ 25 %؛ وذلك تسهيلًا على الطلاب، ونتيجة للظروف الحالية، كما سيتم زيادة الوقت المخصص لكل مادة بمعدل خمس دقائق.

وأوضح القاطعي أنَّ الاختبار التحصيلي العلمي عن بُعد يتكون من أربع مواد، هي: (الأحياء، الكيمياء، الفيزياء، والرياضيات). أما الاختبار التحصيلي النظري عن بُعد فيتكون من (توحيد، حديث، فقه، بلاغة، أدب، نحو، دراسات اجتماعية).

وأكد أن محتوى اختبار التحصيل الدراسي من محتوى المواد المذكورة من السنة الأولى والثانية الثانوية، والفصل الأول من الثالثة الثانوية. مشيرًا إلى أنَّ التركيز سيكون على السنة الثانية، والفصل الأول من السنة الثالثة.