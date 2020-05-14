بالصور.. مرور الرياض يلقي القبض على «مفحط» حي السلام

«عرَّض حياته وحياة الآخرين للخطر»..

أعلن مرور الرياض، اليوم الخميس، إلقاء القبض على قائد مركبة مارس التفحيط في حي السلام. وذكر المرور السعودي، عبر تويتر، أن مرور الرياض ضبط قائد المركبة المذكور بعد ممارسة التفحيط. ونبَّه المرور إلى أن مفحط حي السلام «عرَّض حياته وحياة الآخرين للخطر»، وستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور. Advertisements اقرأ أيضًا: بالفيديو.. مرور عسير تطيح بـ«مُفحِّط أحد رفيدة» الإطاحة بقائد مركبة «التفحيط» في تبوك وإحالته للهيئة المرورية

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