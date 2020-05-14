السعودية اليوم / سمو الأمير تركي بن طلال يتفقَّد أسواق أبها النموذجية



أبها 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، المشرف العام على غرفة إدارة أزمة

واطمأن أمير منطقة عسير على تطبيق المعايير النموذجية، التي شملت خمسة معايير رئيسة تضم 18 مقياسًا فرعيا، ركزت على توفير المتطلبات العامة من معقمات وكمامات ولوحات إرشادية و تثقيفية، وتحديد الطاقة الاستيعابية للمتسوقين، مع توفير الشهادات الصحية الحديثة للعاملين، وتنظيم عملية الدخول منعا للازدحام، ومتابعة الالتزام بالاحترازات الصحية ولبس المستلزمات الوقائية، كما اطلع سموه على المعايير الخاصة بالعملاء في الالتزام بالمسافات الآمنة، ووسائل السلامة الصحية، وتوفر بيئة عمل آمنه من حيث النظافة العامة، والتهوية المناسبة، والتعقيم المستمر لعربات التسوق ومقابض الدخول، وتخطيط المسافات المتباعدة عند المداخل ومنافذ الدفع.

وتابع الأمير تركي بن طلال تطبيق الإجراءات المساندة في تقيد كل المواقع بتوجيهات وزارة التجارة، ووسائل السلامة الصحية من وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية"، وأعمال الإصحاح البيئي البلدية، إضافة لضبط حركة المتسوقين داخل الأسواق وخارجها.

// انتهى //

13:05ت م

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أبها 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واستفقد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا ، سير العمل في نمذجة أسواق خدمية، شملت الأسواق التجارية الشاملة، وأسواق الخضار والفواكه، وأسواق الأواني المنزلية، وأسواق الموبيليا في مدينة أبها، لتكون نماذج مثالية تتم محاكاتها في محافظات المنطقة.واطمأن أمير منطقة عسير على تطبيق المعايير النموذجية، التي شملت خمسة معايير رئيسة تضم 18 مقياسًا فرعيا، ركزت على توفير المتطلبات العامة من معقمات وكمامات ولوحات إرشادية و تثقيفية، وتحديد الطاقة الاستيعابية للمتسوقين، مع توفير الشهادات الصحية الحديثة للعاملين، وتنظيم عملية الدخول منعا للازدحام، ومتابعة الالتزام بالاحترازات الصحية ولبس المستلزمات الوقائية، كما اطلع سموه على المعايير الخاصة بالعملاء في الالتزام بالمسافات الآمنة، ووسائل السلامة الصحية، وتوفر بيئة عمل آمنه من حيث النظافة العامة، والتهوية المناسبة، والتعقيم المستمر لعربات التسوق ومقابض الدخول، وتخطيط المسافات المتباعدة عند المداخل ومنافذ الدفع.وتابع الأمير تركي بن طلال تطبيق الإجراءات المساندة في تقيد كل المواقع بتوجيهات وزارة التجارة، ووسائل السلامة الصحية من وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية"، وأعمال الإصحاح البيئي البلدية، إضافة لضبط حركة المتسوقين داخل الأسواق وخارجها.// انتهى //13:05ت م0043

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