

أبها 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير عن مواعيد فتح بوابة القبول "الإلكتروني" في جميع التخصصات التقنية والمهنية المتوفرة في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بالمنطقة .

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان الحفظي أن التقديم سيكون في ٣٠ كلية ومعهداً بالمنطقة ،تشمل مرحلة البكالوريوس للبنين للحاصلين على دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادل ومرحلة الدبلوم لخريجي وخريجات الثانوية العامة، ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية وبرنامج اللغة الإنجليزية المكثف للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1442هـ.

وبين الحفظي أن مواعيد التسجيل في المنشآت التدريبية في منطقة عسير ستكون ابتداء من 22 / 10 / 1441 هـ، وحتى تاريخ 3 / 11 / 1441هـ لبرامج البكالوريوس الصباحي والمسائي للبنين، وابتداء من تاريخ 4 / 11 / 1441هـ حتى تاريخ 17 / 11 / 1441هـ لبرامج الدبلوم في الكليات التقنية للبنين والبنات ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية، وسيكون التسجيل في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف ابتداء من تاريخ 14 / 11 / 1441هـ وحتى تاريخ 25 / 11 / 1441هـ، مُشيراً إلى أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate .

// انتهى //

12:53ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 30 كلية تقنية ومعهد ثانوي صناعي بعسير تبدأ استقبال طلبات القبول للفصل التدريبي الجديد إلكترونياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.