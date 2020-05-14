السعودية اليوم / الوفيات اليومية بفيروس كورونا في إسبانيا تتجاوز 200



مدريد 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

ذكرت وزارة الصحة الإسبانية أن العدد اليومي للوفيات الجديدة بفيروس

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم أن إجمالي عدد الوفيات بسبب المرض ارتفع إلى 27321 اليوم من 27104 بعد وفاة 217 مصابا خلال الليل.

وأشارت إلى أنه زاد إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 229540 اليوم .

// انتهى //

12:44ت م

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مدريد 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واسذكرت وزارة الصحة الإسبانية أن العدد اليومي للوفيات الجديدة بفيروس كورونا تجاوز 200 اليوم وذلك للمرة الأولى منذ الثامن من مايو .وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم أن إجمالي عدد الوفيات بسبب المرض ارتفع إلى 27321 اليوم من 27104 بعد وفاة 217 مصابا خلال الليل.وأشارت إلى أنه زاد إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 229540 اليوم .// انتهى //12:44ت م0040

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