

كوالالمبور 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

أعلنت ماليزيا اليوم تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الماليزية في بيان لها أن مجموع الحلات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 6819 حالة و112 حالة وفاة.

// انتهى //

12:41ت م

0039



كوالالمبور 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واسأعلنت ماليزيا اليوم تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة.وأوضحت وزارة الصحة الماليزية في بيان لها أن مجموع الحلات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 6819 حالة و112 حالة وفاة.// انتهى //12:41ت م0039

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ماليزيا تسجل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.