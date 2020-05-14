السعودية اليوم / وزير الداخلية الأردني يلتقي ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين



عمّان 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

التقى وزير الداخلية الأردني سلامة حماد، اليوم ، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن دومينيك بارتش.

وجرى خلال اللقاء، بحث السبل اللازمة لمساعدة الأردن على تحمل أعباء موجات اللجوء الموجودة على أراضيه من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

11:53ت م

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