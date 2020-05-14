السعودية اليوم / الفلبين تُجلي 200 ألف شخص بسبب إعصار فونجفونج



مانيلا 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

قال مسؤولون إن السلطات الفلبينية بدأت في إجلاء 200 ألف شخص من منازلهم في المناطق الساحلية والجبلية بسبب مخاوف من سيول وانهيارات أرضية مع وصول إعصار إلى اليابسة اليوم .

وأوضح مكتب الأرصاد الجوية في الفلبين إن إعصار فونجفونج، وهو أول إعصار يضرب البلاد هذا العام، اجتاح شرق الفلبين برياح تراوحت سرعتها بين 155 و190 كيلومترا في الساعة.

ومن المرجح أن تعقد إجراءات التباعد الاجتماعي، المفروضة لكبح انتشار فيروس

وأبلغت الفلبين عن أكثر من 11 ألف إصابة بفيروس كورونا، معظمها في العاصمة مانيلا، ومايربو على 700 حالة وفاة.

// انتهى //

11:50ت م

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مانيلا 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واسقال مسؤولون إن السلطات الفلبينية بدأت في إجلاء 200 ألف شخص من منازلهم في المناطق الساحلية والجبلية بسبب مخاوف من سيول وانهيارات أرضية مع وصول إعصار إلى اليابسة اليوم .وأوضح مكتب الأرصاد الجوية في الفلبين إن إعصار فونجفونج، وهو أول إعصار يضرب البلاد هذا العام، اجتاح شرق الفلبين برياح تراوحت سرعتها بين 155 و190 كيلومترا في الساعة.ومن المرجح أن تعقد إجراءات التباعد الاجتماعي، المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا ، الجهود المبذولة لنقل الآلاف إلى مراكز للإجلاء أُعدت في الفصول الدراسية وقاعات الألعاب الرياضية المدرسية.وأبلغت الفلبين عن أكثر من 11 ألف إصابة بفيروس كورونا، معظمها في العاصمة مانيلا، ومايربو على 700 حالة وفاة.// انتهى //11:50ت م0033

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