السعودية اليوم / تسجيل 9974 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا



موسكو 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

أعلنت روسيا اليوم تسجيل 9974 إصابة جديدة بفيروس

وقال المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا إن 93 شخصا توفوا خلال الليل وبهذا يصل عدد الوفيات الرسمية إلى 2305.

// انتهى //

11:37ت م

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موسكو 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واسأعلنت روسيا اليوم تسجيل 9974 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية في أدنى زيادة يومية منذ الثاني من مايو مما يرفع إجمالي الإصابات هناك إلى 252245 حالة.وقال المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا إن 93 شخصا توفوا خلال الليل وبهذا يصل عدد الوفيات الرسمية إلى 2305.// انتهى //11:37ت م0030

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