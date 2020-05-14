السعودية اليوم / "التدريب التقني " يعلن مواعيد القبول والتسجيل بالكليات والمعاهد للعام التدريبي القادم



الرياض 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مواعيد القبول والتسجيل بجميع برامج المؤسسة للعام التدريبي الجديد 1442 هـ، حيث سيتم فتح بوابة القبول الموحد للكليات التقنية للبنين بمنطقة الرياض بتاريخ 17/ 11/ 1441 هـ، الموافق 8/ 7/ 2020 م، فيما سيتم فتح بوابة القبول لجميع التخصصات بالكلية التقنية للبنات بالرياض يوم الخميس 18/ 11/ 1441 هـ الموافق9 / 7/ 2020م.

وأوضحت المؤسسة أن القبول للفصل التدريبي الأول لبرنامج البكالوريوس سيكون يوم الأحد 22/ 10/ 1441 هـ الموافق 14/ 6/ 2020 م، فيما سيتم فتح بوابة القبول لدبلوم الكليات التقنية للبنين للفصل التدريبي الأول بتاريخ 4/ 11/ 1441 هـ الموافق 25/ 6/ 2020 م، ودبلوم الكليات التقنية للبنات للفصل التدريبي الأول والثاني من العام التدريبي يوم الخميس 4/ 11/ 1441 هـ الموافق 25/ 6/ 2020 م.

وأشارت المؤسسة إلى أن مواعيد فتح بوابة القبول للدبلوم وبرامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية ومعاهد السجون للفصل التدريبي الأول، يوم الخميس 4/ 11/ 1441 هـ الموافق 25/ 6/ 2020 م، وفيما سيبدأ التسجيل في برنامج اللغة الانجليزية للفصل التدريبي الأول يوم الأحد 14/ 11/ 1441 هـ الموافق 5/ 7/ 2020 م.

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11:30ت م

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