السعودية اليوم / السودان تسجل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الخرطوم 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 157 إصابة جديدة بفيروس

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح، إن الوضع في بلاده يتطلب اتخاذ إجراءات وسياسات جديدة للحد من تفشي فايروس كورونا، بعد أن دخل مرحلة الانتشار المجتمعي.

// انتهى //

11:25ت م

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الخرطوم 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واسسجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" و9 حالات وفاة، ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 1818 حالة، متضمنة 90 حالة وفاة.وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح، إن الوضع في بلاده يتطلب اتخاذ إجراءات وسياسات جديدة للحد من تفشي فايروس كورونا، بعد أن دخل مرحلة الانتشار المجتمعي.// انتهى //11:25ت م0025

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