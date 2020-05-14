استشاري لـ”المواطن”: 3 أهم أسباب جعلت كورونا أسوأ جائحة

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استشاري لـ”متابعات الخليج 365”: 3 أهم أسباب جعلت كورونا أسوأ جائحة
منظمة الصحة تؤكد أن كورونا الأخطر منذ 100 عام
متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة
وصفت منظمة الصحة العالمية وباء فيروس كورونا بأنه أخطر جائحة شهدها العالم على مدى 100 عام، مشيرة إلى ضرورة التضامن الدولي لمواجهة الفيروس.
وأكد تقرير عن منظمة الصحة العالمية، أن جائحة فيروس كورونا تهدد العالم بخسارة التقدم المحرز في مجال الصحة، والتسبب في خسائر فادحة بالأرواح، وتعطيل سبل العيش، وإعاقة التقدم نحو أهداف التنمية العالمية في مجال الصحة.
وأشار التقرير تحت عنوان “إحصاءات الصحة العالمية لعام 2020″ الذي نشرته المنظمة اليوم الأربعاء، إلى أن الوباء سلّط الضوء على الحاجة الملحّة لاستثمار جميع البلدان في أنظمة صحيّة قوية ورعاية صحية أولية؛ كونها أفضل خط دفاع ضد تفشّي الأمراض مثل كورونا.
وتعليقًا على ذلك يقول استشاري مكافحة العدوى الدكتور محمد حلواني لـ”متابعات الخليج 365“: نعم ما جاء في التقرير صحيح؛ إذ إن البشرية لم تشهد في تاريخها مثل هذه الجائحة، فقد سبق إن شهدت أوبئة، ولكنها لم تكن بحجم كورونا المستجد.
وأشار إلى أن اعتبار هذه الجائحة الأسوأ في تاريخ العالم سببه ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات في جميع دول العالم، والتدهور الاقتصادي الكبير الذي خلفه الحدث، وسرعة انتشار الفيروس في مجتمعات العالم.
وخلص إلى القول: إن الدروس المستفادة من الجائحة لا شك أنها كثيرة تتصدر صحة الإنسان ومواجهة الأوبئة في مقدمتها.
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