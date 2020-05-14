الطاقة الدولية: الطلب العالمي على النفط سيهبط 8.6 مليون برميل يوميًا

2020-05-14

متابعات الخليج 365 - متابعة

قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على النفط سيهبط 8.6 مليون برميل يوميًا في 2020 وهو الأكبر في التاريخ، مقلصة توقعاتها للانخفاض مستندة فى ذلك إلى تخفيف إجراءات العزل العام.

وعزت الوكالة، خفض التوقعات إلى حركة تنقل أقوى من المتوقع في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة، وكذلك ارتفاع الطلب الصيني مع تعافي البلاد من تفشي فيروس كورونا الجديد.

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وقالت الوكالة إن النشاط الاقتصادى بدأ تعافيًا تدريجيًا لكن هشًا، على الرغم من ذلك تظل هناك حالة كبيرة من الضبابية على رأسها ما إذا كانت الحكومات تستطيع تخفيف إجراءات العزل العام بدون أن يؤدي ذلك إلى ظهور حالات تفش جديدة لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.





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