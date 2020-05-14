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القطاع الخاص يطلق 500 مبادرة متنوعة لتخفيف آثار تداعيات كورونا
قدم أجهزة تنفس ووحدات عقارية سكنية للإيواء الصحي
متابعات الخليج 365-الجوهرة سعد-الرياض
امتدادًا لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات، لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية يُسطر أصحاب الأعمال في المملكة مواقف وطنية مشرفة من خلال تقديم مبادرات متنوعة.
وأطلق القطاع الخاص عدداً من المبادرات المتميزة التي تشارك بها مئات من محلات التجارة والخدمات بمختلف مناطق المملكة، حيث تتضمن خصومات وخدمات مجانية لدعم جهود الممارسين الصحيين في الخطوط الأمامية لمواجهة فيروس كورونا.
وبدعم ومشاركة من مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية والصناعية، قدم القطاع الخاص 500 مبادرة متنوعة شملت إعفاء وتأجيل سداد إيجار مئات المحلات التجارية وتقديم خدمات لوجستية ومتنوعة لدعم الطواقم الطبية.
كما تم تقديم أجهزة التنفس والفحص وتجهيز الفنادق والوحدات العقارية السكنية للإيواء الصحي، وأيضًا توفير 10 آلاف جهاز لوحي للطلاب، بالإضافة إلى تقديم أجهزة التنفس والفحص وتجهيز الفنادق والوحدات السكنية للإيواء الصحي.
وتقديراً لكافة المبادرات المجتمعية الرائدة أطلق مجلس الغرف السعودية حساب لمبادرات القطاع الخاص تحت وسم “تجارنا فيهم الخير” عبر منصة تويتر والذي يرصد بشكل مستمر كافة مبادرات الأجهزة المؤسسية لقطاع الأعمال المتعلقة بخدمة المجتمع والتفاعل لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
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