، البيرو: 112 وفاة جديدة و4247 حالة إصابة جديدة بكورونا ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة بالبيرو، أمس الأربعاء، عن تسجيل 112 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ مما رفع حصيلة الوفيات إلى 2169 منذ بداية الجائحة.
وأضافت الوزارة في تقرير، أن مجموع المصابين بالفيروس بلغ 76306 أشخاص؛ وذلك بعد رصد 4247 حالة إصابة جديدة.
وأشارت إلى أن عدد المصابين بكوفيد-19 الذين تماثلوا للشفاء، وصل إلى 24324 شخصًا؛ وذلك بعد تسجيل ألف حالة تعافٍ إضافية.
وأعلن الرئيس البيروفي مارتين فيزكارا أمس، أن بلاده دخلت المرحلة الأخيرة من حالة الطوارئ الوطنية المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا.
وأفاد بأن الحجر الصحي الساري منذ نحو شهرين؛ سيتم رفعه في 24 مايو الجاري؛ مبينًا أن الوباء بلغ ذروته بالبيرو.فيروس كورونا الجديد
البيرو: 112 وفاة جديدة و4247 حالة إصابة جديدة بكوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-14
أعلنت وزارة الصحة بالبيرو، أمس الأربعاء، عن تسجيل 112 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ مما رفع حصيلة الوفيات إلى 2169 منذ بداية الجائحة.
وأضافت الوزارة في تقرير، أن مجموع المصابين بالفيروس بلغ 76306 أشخاص؛ وذلك بعد رصد 4247 حالة إصابة جديدة.
وأشارت إلى أن عدد المصابين بكوفيد-19 الذين تماثلوا للشفاء، وصل إلى 24324 شخصًا؛ وذلك بعد تسجيل ألف حالة تعافٍ إضافية.
وأعلن الرئيس البيروفي مارتين فيزكارا أمس، أن بلاده دخلت المرحلة الأخيرة من حالة الطوارئ الوطنية المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا.
وأفاد بأن الحجر الصحي الساري منذ نحو شهرين؛ سيتم رفعه في 24 مايو الجاري؛ مبينًا أن الوباء بلغ ذروته بالبيرو.
14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
11:07 AM
أعلنت وزارة الصحة بالبيرو، أمس الأربعاء، عن تسجيل 112 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ مما رفع حصيلة الوفيات إلى 2169 منذ بداية الجائحة.
وأضافت الوزارة في تقرير، أن مجموع المصابين بالفيروس بلغ 76306 أشخاص؛ وذلك بعد رصد 4247 حالة إصابة جديدة.
وأشارت إلى أن عدد المصابين بكوفيد-19 الذين تماثلوا للشفاء، وصل إلى 24324 شخصًا؛ وذلك بعد تسجيل ألف حالة تعافٍ إضافية.
وأعلن الرئيس البيروفي مارتين فيزكارا أمس، أن بلاده دخلت المرحلة الأخيرة من حالة الطوارئ الوطنية المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا.
وأفاد بأن الحجر الصحي الساري منذ نحو شهرين؛ سيتم رفعه في 24 مايو الجاري؛ مبينًا أن الوباء بلغ ذروته بالبيرو.
، البيرو: 112 وفاة جديدة و4247 حالة إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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