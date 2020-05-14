، ألمانيا: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 172239 والوفيات 7723 ،

محمد بن مسعود - الدمام - أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع 933، ليصل إلى 172239.

كما أفادت البيانات بأن عدد الوفيات ارتفع 89، ليصل إلى 7723 حالة وفاة.ألمانيا فيروس كورونا الجديد