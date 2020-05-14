، السادسة في العالم.. البرازيل تسجل عددًا قياسيًّا من الإصابات الجديدة بكورونا ،

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أظهرت بيانات لوزارة الصحة البرازيلية، أن السلطات سجلت أمس الأربعاء عددًا قياسيًّا من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد بلغ 11385.
وبذلك يرتفع عدد الإصابات المسجلة في البرازيل منذ بدء تفشي الفيروس إلى 188974 إصابة، لتصبح سادس أكثر دول العالم تضررًا بالفيروس.
وسجلت البرازيل 749 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا يوم الأربعاء، ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى 13149 حالة وفاة.
وألحقت الجائحة ضررًا كبيرًا باقتصاد البرازيل مع التزام الكثيرين بيوتهم؛ بينما أمر كثير من حكومات الولايات والبلديات أغلبَ الشركات بالإغلاق لإبطاء انتشار الفيروس.
والدول الخمس التي سجلت إصابات أكثر من البرازيل، هي: الولايات المتحدة الأمريكية، وإسبانيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا.فيروس كورونا الجديد البرازيل
السادسة في العالم.. البرازيل تسجل عددًا قياسيًّا من الإصابات الجديدة بكوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-14
أظهرت بيانات لوزارة الصحة البرازيلية، أن السلطات سجلت أمس الأربعاء عددًا قياسيًّا من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد بلغ 11385.
وبذلك يرتفع عدد الإصابات المسجلة في البرازيل منذ بدء تفشي الفيروس إلى 188974 إصابة، لتصبح سادس أكثر دول العالم تضررًا بالفيروس.
وسجلت البرازيل 749 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا يوم الأربعاء، ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى 13149 حالة وفاة.
وألحقت الجائحة ضررًا كبيرًا باقتصاد البرازيل مع التزام الكثيرين بيوتهم؛ بينما أمر كثير من حكومات الولايات والبلديات أغلبَ الشركات بالإغلاق لإبطاء انتشار الفيروس.
والدول الخمس التي سجلت إصابات أكثر من البرازيل، هي: الولايات المتحدة الأمريكية، وإسبانيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا.
14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
11:05 AM
11385 إصابة في يوم واحد والإجمالي ارتفع إلى 189 ألفًا
أظهرت بيانات لوزارة الصحة البرازيلية، أن السلطات سجلت أمس الأربعاء عددًا قياسيًّا من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد بلغ 11385.
وبذلك يرتفع عدد الإصابات المسجلة في البرازيل منذ بدء تفشي الفيروس إلى 188974 إصابة، لتصبح سادس أكثر دول العالم تضررًا بالفيروس.
وسجلت البرازيل 749 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا يوم الأربعاء، ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى 13149 حالة وفاة.
وألحقت الجائحة ضررًا كبيرًا باقتصاد البرازيل مع التزام الكثيرين بيوتهم؛ بينما أمر كثير من حكومات الولايات والبلديات أغلبَ الشركات بالإغلاق لإبطاء انتشار الفيروس.
والدول الخمس التي سجلت إصابات أكثر من البرازيل، هي: الولايات المتحدة الأمريكية، وإسبانيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا.
، السادسة في العالم.. البرازيل تسجل عددًا قياسيًّا من الإصابات الجديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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