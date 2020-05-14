محمد بن مسعود - الدمام - سجلت وزارة الصحة المكسيكية 1862 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم، إلى جانب 294 وفاة جديدة. ووفقًا للإحصاء الرسمي؛ فقد رفعت الزيادة الجديدة حالات الإصابة المؤكدة إلى 40186 والوفيات إلى 4220 في المجمل.فيروس كورونا الجديد المكسيك: ارتفاع وفيات كورونا إلى 4220 والإصابات تتجاوز 40 ألفًا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-14 سجلت وزارة الصحة المكسيكية 1862 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم، إلى جانب 294 وفاة جديدة. ووفقًا للإحصاء الرسمي؛ فقد رفعت الزيادة الجديدة حالات الإصابة المؤكدة إلى 40186 والوفيات إلى 4220 في المجمل. Advertisements 14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441 11:00 AM سجلت وزارة الصحة المكسيكية 1862 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم، إلى جانب 294 وفاة جديدة. ووفقًا للإحصاء الرسمي؛ فقد رفعت الزيادة الجديدة حالات الإصابة المؤكدة إلى 40186 والوفيات إلى 4220 في المجمل. ، المكسيك: ارتفاع وفيات كورونا إلى 4220 والإصابات تتجاوز 40 ألفًا ،

المصدر : الخليج 365

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