، "حفل تخريج افتراضي" يرعاه أمير الرياض غدًا بجامعة الإمام ،

محمد بن مسعود - الدمام - الدفعة 64 في الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه

يرعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، مساء يوم غد الجمعة، حفل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية السنوي "الافتراضي" لتخريج الدفعة (64) من طلابها وطالباتها، في مراحل الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه الساعة 10 مساء.

وبهذه المناسبة، ثمّن رئيس جامعة الإمام الدكتور أحمد بن سالم العامري، رعاية أمير منطقة الرياض لهذا الحفل؛ مشيرًا إلى أن الرعاية تأتي امتدادًا لحرص الأمير على دعم الجامعة ومشاركة أبنائه وبناته الطلاب والطالبات فرحتهم، بيوم تاريخي في حياتهم ليساهموا في بناء الوطن، ويضعوا لهم بصمة على معالم نهضته، ويكون لهم دور فاعل في مسيرة نمائه وتقدمه.

وأشار إلى أن هذا الوطن بقيادته الحكيمة يلقى كل الرعاية والعناية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- نظرًا للإيمان بأهمية التعليم وإعداد وتوظيف الكوادر السعودية، وتفعيل دورها في النهضة التنموية المستمرة في بلادنا، ومواكبة التطورات العالمية في المجالات المختلفة.

وسأل "العامري" المولى أن يتقبل منهما -حفظهما الله- ما قدماه من خير لوطننا الغالي، وللأمة الإسلامية، وأن يحفظ علينا نعمه الظاهرة والباطنة وعلى الشعب السعودي الكريم العزة والتمكين والتطور والازدهار؛ في ظل ما نشهده -بحمد الله- من قوة التلاحم بين الشعب والقيادة؛ راجيًا أن يجلي الله هذه الجائحة عن بلدنا وعن الأمة جمعاء.

الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية