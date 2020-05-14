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سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية، 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، و9 حالات وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 1818 حالة، متضمنة 90 حالة وفاة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح: إن الوضع في بلاده يتطلب اتخاذ إجراءات وسياسات جديدة؛ للحد من تفشي فيروس كورونا، بعد أن دخل مرحلة الانتشار المجتمعي.السودان فيروس كورونا الجديد
14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441 11:36 AM
ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 1818 حالةالسودان.. 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية، 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، و9 حالات وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 1818 حالة، متضمنة 90 حالة وفاة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح: إن الوضع في بلاده يتطلب اتخاذ إجراءات وسياسات جديدة؛ للحد من تفشي فيروس كورونا، بعد أن دخل مرحلة الانتشار المجتمعي.
، السودان.. 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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