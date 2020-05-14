"صحة جدة" تكرَم الطبيب الذي قطع مسافة 240 كم لإيصال دواء لمريض

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): تفاعت "صحة جدة " مع الطبيب الذي قطع مسافة 240 كم لإيصال دواء لمريض مقعد بمحافظة الليث ، والذي سلطت "صدى "الضوء عليه . تفاعت "صحة جدة " مع الطبيب الذي قطع مسافة 240 كم لإيصال دواء لمريض مقعد بمحافظة الليث ، والذي سلطت "صدى "الضوء عليه . وقام مدير الشؤون الصحية بجدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي بتكريم الطبيب " محمد مسفر الوادعي " استشاري المخ والأعصاب بمستشفى الملك فهد بجدة . Advertisements وأثنى "السيالي " على موقف الطبيب النبيل الذي تحمل مشقة الطريق وضحى براحته لضمان عدم تأخير الدواء . وكان الطبيب قد قرر إيصال الدواء بعدما لم يستطع المريض المقعد الحصول على الدواء عبر التطبيقات ، أو وسيلة أخرى خشية التأخر عن موعد الجرعة . إقرأ أيضاً :

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