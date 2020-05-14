شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنة تسعينية تحفظ القرآن الكريم كاملا بتنومة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

ضربت مواطنة مسنة مثلاً يحتذى به في الهمة والطموح بعدما نجحت في حفظ كتاب الله كاملاً في عمر 98 عاماً .

وفي التفاصيل ، فقد أكدت المواطنة التسعينية "ثمراء محمد ظافر العميرى " من محافظة تنومة بعسير أنها ثابرت على حفظ القرآن الكريم ووضعته نُصب عينيها منذ عام 1409 هـ ، حيث حصلت على شهادة الإبتدائية بفصول محو الأمية وتمنت من وقتها أن تستزيد علماً من خلال القرآن الكريم .

وأعربت المواطنة عن سعادتها وشكرها لحلقات تحفيظ القرآن الكريم ، داعية إلى الحرص على حفظ كتاب الله تعالى مهما كان العمر .