شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنة تسعينية تحفظ القرآن الكريم كاملا بتنومة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):ضربت مواطنة مسنة مثلاً يحتذى به في الهمة والطموح بعدما نجحت في حفظ كتاب الله كاملاً في عمر 98 عاماً .
وفي التفاصيل ، فقد أكدت المواطنة التسعينية "ثمراء محمد ظافر العميرى " من محافظة تنومة بعسير أنها ثابرت على حفظ القرآن الكريم ووضعته نُصب عينيها منذ عام 1409 هـ ، حيث حصلت على شهادة الإبتدائية بفصول محو الأمية وتمنت من وقتها أن تستزيد علماً من خلال القرآن الكريم .
وأعربت المواطنة عن سعادتها وشكرها لحلقات تحفيظ القرآن الكريم ، داعية إلى الحرص على حفظ كتاب الله تعالى مهما كان العمر .
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