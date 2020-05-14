اخبار السعوديه

مقاول يلقى جزاؤه بعد تسببه في تلفيات بشوارع خميس مشيط

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن مقاول يلقى جزاؤه بعد تسببه في تلفيات بشوارع خميس مشيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

تسبب أحد المقاولين المتعاقدين مع بلدية خميس مشيط في تلفيات في شوارع حي ذهبان أثناء تمديد خطوط المياه بالحي ما ألحق الضرر بالسكان إذ لم يكن بصيانتها .

من جانبها ، قامت البلدية بإنذار المقاول وتغريمه لما سببه من طرق متهالكه وفقاً للقواعد النظامية .

وأكد المتحدث باسم البلدية "بدر القرني " أنه لن يتم إخلاء طرف المقاول إلا بعد انتهاء عمليات الصيانة وسفلته الطريق بالمواصفات التي تعتمدها البلدية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقاول يلقى جزاؤه بعد تسببه في تلفيات بشوارع خميس مشيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا