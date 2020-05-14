شكرا لمتابعة خبر عن مقاول يلقى جزاؤه بعد تسببه في تلفيات بشوارع خميس مشيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

تسبب أحد المقاولين المتعاقدين مع بلدية خميس مشيط في تلفيات في شوارع حي ذهبان أثناء تمديد خطوط المياه بالحي ما ألحق الضرر بالسكان إذ لم يكن بصيانتها .

من جانبها ، قامت البلدية بإنذار المقاول وتغريمه لما سببه من طرق متهالكه وفقاً للقواعد النظامية .

وأكد المتحدث باسم البلدية "بدر القرني " أنه لن يتم إخلاء طرف المقاول إلا بعد انتهاء عمليات الصيانة وسفلته الطريق بالمواصفات التي تعتمدها البلدية .