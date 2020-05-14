شكرا لمتابعة خبر عن مقاول يلقى جزاؤه بعد تسببه في تلفيات بشوارع خميس مشيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):تسبب أحد المقاولين المتعاقدين مع بلدية خميس مشيط في تلفيات في شوارع حي ذهبان أثناء تمديد خطوط المياه بالحي ما ألحق الضرر بالسكان إذ لم يكن بصيانتها .
من جانبها ، قامت البلدية بإنذار المقاول وتغريمه لما سببه من طرق متهالكه وفقاً للقواعد النظامية .
وأكد المتحدث باسم البلدية "بدر القرني " أنه لن يتم إخلاء طرف المقاول إلا بعد انتهاء عمليات الصيانة وسفلته الطريق بالمواصفات التي تعتمدها البلدية .
كانت هذه تفاصيل خبر مقاول يلقى جزاؤه بعد تسببه في تلفيات بشوارع خميس مشيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.