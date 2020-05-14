شكرا لمتابعة خبر عن مدني مكة يدعو لأحذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى اخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الاحوال الجوية خلال هذه الأيام بحسب ما ورد من هيئة الارصاد وحماية البيئة .

‏‎واوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني ان الانذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول امطار متوسطة الى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية تودي الى جريان السيول وتساقط البرد وذلك على كلاً من المحافظات التالية: الطائف وميسان واضم والخرمة ورنية وتربة والمويه والكامل والعرضيات اعتباراً من يوم الخميس الموافق ٢١ / ٩ / ١٤٤١هـ الى يوم الاثنين ٢٥/ ٩/ ١٤٤١هـ .

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كما تضمن الإنذار هطول امطار خفيفة الى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية تودي الى جريان السيول وتساقط البرد على كلاً من المحافظات التالية: العاصمة المقدسة وجدة ورابغ وخليص اعتباراً من يوم الخميس الموافق ٢١ / ٩ / ١٤٤١هـ الى يوم الاثنين ٢٥/ ٩/ ١٤٤١هـ .

ودعا العقيد القرني إلى متابعة تقارير‏‎ الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

‏‎وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الاجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول اثناء هطول الأمطار والبقاء في اقرب منطقة أمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الاطفال وعدم تركهم بمفردهم متمنين السلامة للجميع.