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استمرار هطول الأمطار على بعض المناطق اليوم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية استمرار هطول الأمطار اليوم الخميس .

وقال "المسند " أن السحب الركامية قد تتشكل بشكل محدود وربما يهطل من بعضها أمطار متفرقة على مناطق : مكة المكرمة ، والمدينة المنورة ، وعسير ، والباحة .

وأضاف أن العواصف الرملية ستخف كثيراً في نهاية مايو ، عدا المنطقة الشرقية ستخف بها بمنتصف مايو ، وجازان بمنتصف اغسطس .

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