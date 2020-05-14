شكرا لمتابعة خبر عن استمرار هطول الأمطار على بعض المناطق اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية استمرار هطول الأمطار اليوم الخميس .

وقال "المسند " أن السحب الركامية قد تتشكل بشكل محدود وربما يهطل من بعضها أمطار متفرقة على مناطق : مكة المكرمة ، والمدينة المنورة ، وعسير ، والباحة .

وأضاف أن العواصف الرملية ستخف كثيراً في نهاية مايو ، عدا المنطقة الشرقية ستخف بها بمنتصف مايو ، وجازان بمنتصف اغسطس .