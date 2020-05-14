شكرا لمتابعة خبر عن لحظة رصد الدوريات الأمنية بجدة لمخالفي قرار منع التجول بالأحياء السكنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وثق مقطع فيديو، الجهود المبذولة من جانب رجال الأمن للتأكد من التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وذلك داخل الأحياء السكنية في جدة.
وأظهر المقطع أحد رجال الأمن، وهو يطالب بعض السائقين بإظهار هويتهم للتأكد من سلامة موقفهم.
وقام رجل الأمن بإيقاف أحد المخالفين، قائلا له: " من المفترض أن تكون في بيتك.. هذا من أجل صحتك أنت " ، كما سمح لعامل ديلفري بالمرور بعد التأكد من حمله للتصاريح.
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