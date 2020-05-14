شكرا لمتابعة خبر عن لحظة رصد الدوريات الأمنية بجدة لمخالفي قرار منع التجول بالأحياء السكنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثق مقطع فيديو، الجهود المبذولة من جانب رجال الأمن للتأكد من التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد ، وذلك داخل الأحياء السكنية في جدة.

وأظهر المقطع أحد رجال الأمن، وهو يطالب بعض السائقين بإظهار هويتهم للتأكد من سلامة موقفهم.

وقام رجل الأمن بإيقاف أحد المخالفين، قائلا له: " من المفترض أن تكون في بيتك.. هذا من أجل صحتك أنت " ، كما سمح لعامل ديلفري بالمرور بعد التأكد من حمله للتصاريح.