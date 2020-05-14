اخبار السعوديه

لحظة رصد الدوريات الأمنية بجدة لمخالفي قرار منع التجول بالأحياء السكنية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن لحظة رصد الدوريات الأمنية بجدة لمخالفي قرار منع التجول بالأحياء السكنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثق مقطع فيديو، الجهود المبذولة من جانب رجال الأمن للتأكد من التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات الوقائية من ، وذلك داخل الأحياء السكنية في جدة.

وأظهر المقطع أحد رجال الأمن، وهو يطالب بعض السائقين بإظهار هويتهم للتأكد من سلامة موقفهم.

وقام رجل الأمن بإيقاف أحد المخالفين، قائلا له: " من المفترض أن تكون في بيتك.. هذا من أجل صحتك أنت " ، كما سمح لعامل ديلفري بالمرور بعد التأكد من حمله للتصاريح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لحظة رصد الدوريات الأمنية بجدة لمخالفي قرار منع التجول بالأحياء السكنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا