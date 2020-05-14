شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة يؤازر الطبيب عمر حافظ ناقل العدوى لأسرته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حرص وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، على مؤازرة الطبيب الشاب عمر حافظ، الذي أصيب بفيروس حرص وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، على مؤازرة الطبيب الشاب عمر حافظ، الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد. وقال وزير الصحة: " أخي الدكتور عمر، أسأل الله لك ولعائلتك الشفاء والسلامة، المجتمع يقدر لك ولجميع الممارسين الصحيين تضحياتكم " . وكان حافظ قد أعرب عن شعوره بالذنب والندم لانتقال العدوى منه لأفراد أسرته، قائلا: " ما تخيلت ابداً في يوم من الأيام أني أضر أمي واخواني، ولاتخيلت أبدا إنه في يوم بندخل المستشفى كلنا بسببي! أشعر بالذنب لانتقال العدوى مني لأمي واخواني، يارب ماخرجت من البيت إلا لخدمة الناس ومساعدتهم، أنزل علينا رحماتك وشفاء لايغادر سقما ".

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