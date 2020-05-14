شكرا لمتابعة خبر عن "تقني القصيم" ينظم ندوة عن مؤشرات التطرف الفكري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

تنظم الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم اليوم ندوة عن بُعد، بعنوان "مؤشرات التطرف الفكري" بالتعاون مع الإدارة العامة للبحوث والدارسات، والإدارة العامة لمركز التدرب الإلكتروني بالمؤسسة، تستهدف جميع منسوبي التدريب التقني والمهني والمتدربين والمتدربات .

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني محمد بن صالح المذن، أن الندوة تأتي كأحد البرامج التي تقدمها الإدارة كشريك في برنامج تعزيز الأمن الفكري بإمارة منطقة القصيم، لتفعيل إستراتيجية برنامج تعزيز الأمن الفكري في جميع منشآت التدريب التقني والمهني، مشيراً إلى أن الندوة ستستضيف المستشار بالقضايا الوطنية والأمن الفكري الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الهليل،متحدثًا يستعرض من خلالها العديد من المحاور منها تمهيد يتناول المقصود بالمؤشرات والدلالات، والتعرف على أنواع المؤشرات الفكرية والسلوكية لدى الشباب، وتحديد مجالات المؤشرات للتطرف في الجوانب الاجتماعية والنفسية والمالية والفكرية، وإبراز أهمية وعي الشباب والمجتمع بالمؤشرات كأحد أساليب الوقاية الفكرية، وسبل المعالجة في حال ظهور المؤشرات.

وتستهدف الندوة منسوبي التدريب التقني والمهني والمتدربين والمتدربات و المهتمين والمختصين في هذا الجانب من خلال منصة مورد التابعة للمؤسسة، وسيكون بثها من خلال اليوتيوب.