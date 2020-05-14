شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عبدالله الجمعة يكشف عن دولة معادية حاولت شراءه بسيارة فارهة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أكد الكاتب عبدالله الجمعة، أن هناك منظمات ودول معادية، تحاول استغلال المشاهير والمؤثرين، لخدمة مصالحها من خلال تمرير رسائل موجهة.

وقال الجمعة خلال لقاءه ببرنامج " الليوان " :" بعض الدول تحاول استغلال المشاهير والمؤثرين، وفي دولة ما معادية للمملكة، حاولوا شرائي بسيارة فارهة " ،وتحفظ الجمعة على اسم الدولة.

وأشار إلى أن تلك المنظمات يدعمها المكتب الرئاسي للدولة، لاصطياد الأشخاص المؤثرين خاصة في بداية حياتهم.

ونصح الجمعة بأهمية البحث عن اسم المنظمة والسؤال عن الرسائل التي سيمررها قبل الوقوع في الفخ، قائلا: " حاول بذكائك معرفة اذا ما كانت هذه الرسائل موجهة أم لا " .