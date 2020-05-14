"الأحوال المدنية" تلغي النماذج الورقية والصور الشخصية عند تجديد الهوية الوطنية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ألغت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية النماذج الورقية والصور الشخصية عند التقدم لتجديد بطاقة الهوية الوطنية أو إصدار بدل تالف أو مفقود. ألغت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية النماذج الورقية والصور الشخصية عند التقدم لتجديد بطاقة الهوية الوطنية أو إصدار بدل تالف أو مفقود. ولفتت الوكالة إلى أن تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية للمواطنين أتاحت عدم مطالبتهم بتعبئة النموذج الورقي أو إحضار صور شخصية. وأشارت الوكالة إلى أن ذلك سيكون خاصاً بمن له صورة وبصمة في سجله المدني.

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