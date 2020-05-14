صورة مؤثرة لوزير الإسكان من أمام قبر نجله

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تداولت مواقع التواصل، أمس (الأربعاء)، صورة لوزير الإسكان، ماجد الحقيل، وهو يجلس أمام قبر نجله ويبدو عليه الحزن والتأثر الشديد.
وأبانت الصورة الوزير وسط بعض المشيعين، وهو يلقي النظرة الأخيرة على قبر نجله ويدعو له، حيث كسا الحزن وجهه.
وكان الحقيل قد نعى نجله “المهند” الذي وافته المنية عصر أمس الثلاثاء، إثر نوبة قلبية.
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