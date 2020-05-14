مطالب بتولي «بن سحيم» حكم قطر مع اشتعال الأوضاع في الدوحة وتدخل الأتراك

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شن الشعب القطري هجومًا على الأوضاع المخيبة لأمالهم في وطنهم؛ إثر اشتعال الصراع بين أفراد الأسرة الحاكمة واستعانة الأمير المدلل تميم بن حمد بالقوات التركية لحمايته.

واشتعل غضب الشعب القطري؛ إثر أنباء عن سقوط عدد من أفراد آل ثاني والضباط في الجيش القطري ، قتلى على يد المرتزقة الأتراك في الدوحة.

وطالب مغردون قطريون بتولي سلطان بن سحيم؛ أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر بتولي الحكم والإطاحة بالأمير المدلل بعد سماحه للأجانب برفع السلاح في وجه الشعب القطري.

وجاءت انتفاضة منصة “تويتر” ومطالبها بتولي سلطان بن سحيم الحكم تزامنًا مع أنباء عن إلقاء كلمة للشعب القطري بعد ساعات تزامنًا مع وقوع اشتباكات شرسة في الدوحة بين قوات حمد بن جاسم وقوات تركيا.

